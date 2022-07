Conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Elliott in E.T. l’extra-terrestre, Henry Thomas, a partire dal film Ouija – L’origine del male, ha iniziato negli ultimi anni una proficua collaborazione con il regista Mike Flanagan, che ha compreso anche le serie da lui create per Netflix, tra queste, anche La caduta della casa degli Usher, attualmente in produzione. In un’intervista con /Film, l’attore ha confrontato la serie con due delle precedenti, Hill House e The Haunting of Bly Manor, fornendo inoltre alcune anticipazioni sul nuovo progetto:

Sono tutte e tre serie limitate basate sulle opere letterarie di un autore. Shirley Jackson per Hill House, Henry James e i suoi racconti per Bly Manor e anche La caduta della casa degli Usher è un’antologia delle opere di Edgar Allan Poe raccontata sullo sfondo del racconto omonimo. Ogni episodio è tipo uno, due, o un insieme di racconti brevi di Edgar Allan Poe. I vari personaggi della serie sono basati su diversi personaggi dei suoi scritti e dei suoi altri lavori. Sarà davvero forte, è una commedia molto cupa e credo che sarà qualcosa che il pubblico apprezzerà molto.

Ultimamente, abbiamo visto Thomas prendere parte principalmente a prodotti horror. L’attore rivela così a cosa è dovuta questa tendenza:

È interamente merito di Mike Flanagan, perché ha lavorato in quel genere e mi ha ingaggiato. Abbiamo appena terminato il nostro ottavo progetto insieme, quindi mi ingaggia costantemente dal 2014 e, di conseguenza, il mio volto è spuntato così tanto nell’horror nel corso degli ultimi anni che la gente mi associa a questo. Ma non è stata una scelta personale, anche se mi piace il materiale che Mike ha scritto e prodotto e credo che sia un genere a sé stante per molti versi. Ma è davvero bello farne parte, è quasi come se fosse un repertorio in termini di attori e di collaborazione costante.

Cosa ne pensate delle parole di Henry Thomas su La caduta della casa degli Usher? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

Fonte: /Film