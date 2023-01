La serie Call Me Kat ha dovuto fare i conti con il vuoto lasciato da Leslie Jordan, interprete di Phil, e ora Jack McBrayer ha compiuto il suo debutto nel ruolo di Gideon, nuovo dipendente del cat cafe.

Il personaggio viene introdotto nella serie da Kat (Mayim Bialik), che lo porta al piano bar Middle C per presentarlo ai suoi amici. La protagonista dichiara:

Gideon sta intraprendendo un percorso per scoprire se stesso, ed essendo qualcuno che recentemente ha affrontato lo stesso, sono felice di essere la sua guida.

Dalle prime scene in cui appare, sembra che Gideon abbia qualche problema dal punto di vista sociale ed esprime la sua meraviglia nel conoscere Carter (Julian Grant), essendo la seconda persona nera che ha incontrato fino a quel momento. Gideon è inoltre amish e Kat sottolinea che non ha alcun filtro.

Pequeno trecho do novo episódio de Call me Kat que vai ao ar nesta quinta feira, introduzindo o novo padeiro Gideon, interpretado por Jack McBrayer 💕🐱 pic.twitter.com/TJX7QurygZ — Mayim Bialik Brasil (@Mayimbrasil) January 25, 2023

Per ora i produttori della serie targata Fox non hanno svelato quanto a lungo sarà presente Gideon. Gli autori hanno deciso di far uscire di scena Phil dandogli un lieto fine: i protagonisti hanno infatti rivelato che si è sposato e ha poi deciso di trasferirsi a Tahiti con il marito.

McBrayer, grazie a Call Me Kat, lavorerà nuovamente con Cheyenne Jackson dopo aver recitato insieme in 30 Rock.

