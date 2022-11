Nel cast della stagione 3 della serie Call Me Kat ci sarà anche Vicki Lawrence, conosciuta dal pubblico televisivo per aver recitato in The Carol Burnett Show.

Dopo la morte di Leslie Jordan, l’attrice entrerà in scena con la parte di Lurlene Crumpler, la madre di Phil che lavora al posto del figlio mentre è in vacanza.

Maria Ferrari, produttrice della comedy, ha dichiarato:

La morte di Leslie avrà sicuramente degli effetti sulla storia. Possiamo confermare in esclusiva che la madre di Phil apparirà in un episodio che stiamo girando in questi giorni. Abbiamo scelto l’amica di Leslie, Vicki Lawrence, per la parte.

Jim Patterson, produttore esecutivo della serie, ha aggiunto:

La prima persona a cui abbiamo pensato per interpretare sua madre – che è un personaggio unico – è stata Vicki Lawrence. Hanno un legame grazie a Cook Kids ed è fantastica e così divertente. Ne abbiamo parlato e, Dio la benedica, non ha esitato, ha detto subito sì. Sappiamo che lo spirito di Phil sarà sicuramente con lei. Sarà divertente avere quel personaggio impegnato in alcune delle stesse battute che avevamo quando Phil era lì.

Patterson ha inoltre anticipato che il person aggio di Lurlene potrebbe apparire in futuro nella serie con star Mayim Bialik.

L’ultima volta che i fan potranno vedere Leslie Jordan, invece, sarà nell’ottavo episodio della terza stagione intitolato Call Me Fancy Puffenstuff, in onda negli Stati Uniti l’1 dicembre.

Fonte: Deadline