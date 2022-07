Sky ha annunciato per il 2023 la versione italiana di Call My Agent, remake della serie tv francese Dix pour cent (Call my agent!).

Il titolo è ancora provvisorio, ma la serie sarà composta da sei episodi diretti da Luca Ribuoli, scritti da Lisa Nur Sultan, per uno Sky Original prodotto da Sky con Palomar. Di seguito tutti i dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa ufficiale:

Le vicissitudini della potente agenzia CMA e le disavventure dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, in un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana si sposta da Parigi a Roma l’agenzia di management di attori al centro del racconto, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Annunciato oggi il cast della serie: Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume, Santa Maradona), Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L’allieva) interpreteranno gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti. Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc –Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). E con Paola Kaze Formisano nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in un ruolo ricorrente.

Di seguito invece le prime immagini della serie tv:

call my agent 1

call my agent 2

call my agent 3

call my agent 4

call my agent 5

call my agent 6

call my agent 7













Il regista, Luca Ribuoli, ha dichiarato sul progetto:

Quando Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Lisa Nur Sultan mi hanno fatto leggere Call My Agent – Italia ho pensato che fosse una splendida occasione di racconto – semplice ma contemporanea, classica ma dalle immense potenzialità innovative – per parlare del mondo dello spettacolo, abbattere gli stereotipi sullo star system, sorridere di fragilità e idiosincrasie e accompagnare gli spettatori fino al cuore di un universo reale. Sono convinto che la vera sfida sia quella di restituire con un meccanismo perfetto l’ironia pungente, la freschezza e il talento di un mondo elegante e raffinato ma mai finto e ingessato che è, soprattutto, una famiglia. E soprattutto, che Sky sia il contenitore ideale in cui questo prodotto possa essere a casa.

Carlo Degli Esposti, produttore per Palomar, ha invece dichiarato:

Lavorare sulla versione italiana di Call My Agent insieme a Sky è per noi un’occasione imperdibile per intrattenere, fare commedia, emozionare e soprattutto ribaltare il punto di vista degli spettatori sul mondo dello spettacolo. Nella regia di Luca Ribuoli e la scrittura di Lisa Nur Sultan abbiamo trovato i compagni di viaggio ideali per divertirci e far vivere le storie dei nostri agenti della CMA di Roma. Poi con tutte le star che hanno partecipato e i loro agenti (quelli veri!) è stato un continuo scambio di racconti e aneddoti… non possiamo dire ancora molto ma ne vedrete davvero delle belle. Si tratta di un progetto particolare, che ci dà occasione di sperimentare un cast composto da grandi attori e

attrici, che speriamo siano future promesse, al fianco delle nostre star.

Fonte: Comunicato Stampa