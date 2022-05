, il presidente di, è tornato a parlare della cancellazione di

Durante l’incontro in occasione degli Upfront 2022, Pedowitz ha dichiarato:

Mi rendo conto che lo schema è stato diverso rispetto a quello che degli anni passati, quindi posso capire perché è stato un po’ uno shock per i fan. Nessuna di queste cancellazioni è stata una decisione facile, abbiamo avuto lunghe conversazioni con i nostri studi e le società madri e tutti hanno riconosciuto che questo era un momento di transizione per The CW. Sfortunatamente, è stato necessario prendere alcune decisioni finanziarie e strategiche difficili a tutti i livelli e, nonostante alcune voci là fuori dicano il contrario, il contenuto non è mai stato un fattore determinante alla cancellazione delle serie.

Ha aggiunto che ha sempre cercato di fare del suo meglio per far sì che i creatori delle serie cancellate avessero il tempo di dare un degno finale, ma non è sempre stato possibile.

Abbiamo avuto un’idea all’inizio, sulle serie il cui destino sarebbe rimasto incerto. Non sapevamo al 100% cosa sarebbe successo, quindi abbiamo cercato di incoraggiare tutti questi produttori a trattare i finali di stagione come se potessero essere un finale di serie. Volevamo fare la cosa giusta per la serie e per i fan. In definitiva, i produttori sono gli amministratori della propria visione creativa. Sfortunatamente, sono i fan che ci perdono quando vengono prese queste decisioni.

Siete tristi per la cancellazione di Batwoman e Legends of Tomorrow? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social

Fonte: Deadline, Bleeding Cool