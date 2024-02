The Mandalorian

Vi abbiamo già spiegato che, con il supporto economico di Elon Musk, Gina Carano, interprete di Cara Dune in The Mandalorian, ha fatto causa alla Disney e alla Lucasfilm dopo il licenziamento dalla serie Tv di Star Wars avvenuto nel 2021. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

A margine delle comunicazioni trimestrali della Disney, CNBC ha chiesto al CEO della Disney, Bob Iger, un commento sull’intera faccenda.

Quando gli viene chiesto se abbia delle considerazioni da fare in merito, il dirigente risposte con una sola parola: “none”, nessuna, per poi far proseguire la discussione verso altri argomenti.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: CNBC