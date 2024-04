Ginnifer Goodwin e Josh Dallas, star di C’era una volta, sono stati immortalati in una foto scattata durante un evento organizzato per celebrare la fusione tra Disney+ e Hulu, scatenando i commenti dei fan che sperano in un ritorno dello show sugli schermi.

Nella serie la coppia ha interpretato Biancaneve e il suo principe azzurro e il legame è successivamente diventato reale fuori dal set. Ginnifer e Josh si sono infatti sposati e sono diventati genitori di due figli.

Goodwin e Dallas sono stati protagonisti delle prime sei stagioni dello show targato ABC, ritornando in veste di guest star nell’ultimo capitolo della storia.

Tra gli scatti condivisi da Disney+, che ritraggono le star di tanti show della piattaforma di streaming e di Hulu, a scatenare l’entusiasmo dei fan è stato quello di Ginnifer e Josh. Tra i commenti sono infatti davvero numerosi quelli su C’era una volta, tra chi sottolinea il proprio apprezzamento allo show e chi spera in una reunion, senza dimenticare i fan che sono semplicemente felici di rivedere insieme i due attori durante un evento pubblico.

La serie si è conclusa dopo 156 puntate e, nonostante alcune dichiarazioni degli attori che sperano ina reunion, difficilmente C’era una volta tornerà prossimamente sugli schermi.

Che ne pensate dei commenti alla nuova foto di Ginnifer Goodwin e Josh Dallas, star di C’era una volta?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram

I film e le serie imperdibili