Chance Perdomo è morto improvvisamente a 27 anni a causa di un incidente in motocicletta. A dare la notizia un portavoce della sua famiglia a The Wrap, senza citare né il luogo dell’accaduto né ulteriori circostanze (se non il fatto che il ragazzo è l’unica vittima).

“La sua passione per le arti e l’insaziabile appetito per la vita venivano percepiti da chiunque lo conoscesse,” recita un messaggio condiviso dalla famiglia. “E il suo calore continuerà a tramandarsi in chi amava. Vi chiediamo di rispettare la richiesta di privacy da parte della famiglia, mentre piange la perdita dell’amato figlio e fratello”.

Nato a Los Angeles e cresciuto a Southhampton, Inghilterra, è diventato famoso nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, dove interpretava Ambrose Spellman, cugino di Sabrina.

Rinviate le riprese della seconda stagione di Gen V

Successivamente ha partecipato ai film della saga di After, per poi entrare nel cast dello spin-off di The Boys, Gen V, nel quale interpretava Andre Anderson, uno studente molto popolare che diventa il migliore amico di Luke. Le riprese della seconda stagione, che erano imminenti, verranno rinviate dopo la tragedia, come comunicato a TheWrap e ad altre testate dalla produzione, che ha aggiunto:

Non riusciamo ancora a crederci. Per chi di noi lo conosceva e lavorava con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, una forza della natura carica di entusiasmo, un interprete dal talento incredibile e, più di ogni altra cosa, una persona semplicemente molto gentile e amabile. Anche solo parlare di lui al passato non ha alcun senso. Ci dispiace per la sua famiglia e piangiamo la perdita di un amico e collega. Abbracciate i vostri cari stasera.

Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television hanno aggiunto:

L’intera famiglia di Gen V è devastata dall’improvvisa scomparsa di Chance Perdomo. Amazon MGM Pictures e Sony Pictures Television estendono l’affetto e il sostegno alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo amavano, in questo momento difficile.

Il tributo dello showrunner de Le terrificanti avventure di Sabrina

Anche Roberto Aguirre Sacasa, showrunner de Le terrificanti avventure di Sabrina, ha pubblicato un tributo:

Non ci sono molte parole per notizie scioccanti e devastanti come questa. A parte essere uno dei giovani attori di maggior talento con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare, Chance Perdomo era, davvero, una luce. Una persona generosa, divertente, generosa, intelligente e ferocemente complessa, dall’animo profondo. Una perdita scioccante e sconvolgente. I miei pensieri e preghiere sono con i famigliari e i suoi cari. Oh, come vorrei che le parole di Zelda fossero vere oggi (e forse lo sono): “Non esiste una vera morte per le streghe, solo la trasformazione”. Riposa in pace, Chance. Ti volevamo tutti tantissimo bene, amico. P.S. La prima foto è del primo giorno di riprese del pilota di Sabrina, credo. Stava per fare uno scherzo a Kiernan. È come penso sempre a lui.

Le serie imperdibili