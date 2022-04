Nell’episodio finale delladisi assisterà anche al ritorno di, interprete di Matt Casey.

La puntata andrà in onda sugli schermi di NBC il 25 maggio e il co-showrunner ha rivelato qualche dettaglio dell’atteso ritorno.

Derek Haas ha spiegato a TVLine:

Lo abbiamo praticamente implorato, supplicato, offerto di tutto in modo da farlo tornare e girare il finale. Ma è il più grande ed era già disposto prima ancora che iniziassimo a pregarlo. Il personaggio aveva promesso che sarebbe stato uno dei testimoni al matrimonio di Severide. Siamo così grati che Jesse sia stato disposto a tornare e rendere onore a quella promessa.

Casey ritornerà inoltre in un momento importante della sua relazione con Brett. Andrew Newman, co-showrunner della serie, ha anticipato:

Gli spettatori vedranno un Casey davvero felice e soddisfatto per quanto riguarda la sua vita in Oregon e la grande domanda segna la sua relazione con Brett.

Le riprese della puntata devono ancora iniziare e Newman ha sottolineato:

Tutti non vedono l’ora di vedere Jesse, anche io. Sarà una cosa davvero meravigliosa sul set vedere il suo volto qui. Siamo tutti eccitati. Io piangerò, posso già dirvi questo.

Spencer aveva detto addio alla serie in occasione dell’episodio numero 200 in cui veniva mostrato Casey mentre decideva di trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli di Andy Darden e proseguire a distanza la sua storia d’amore con Sylvie Brett.

L’attore aveva spiegato:

Mi sono reso conto che sto lavorando per la tv da tanto tempo. Ho fatto i conti e penso sia il mio diciottesimo anno lavorando per un network televisivo… La decisione è stata difficile perché ho amato fin dall’inizio la serie, ma ci sono altre cose che vorrei fare in futuro e c’è una famiglia di cui voglio prendermi cura, 18 anni è un periodo davvero lungo.

Che ne pensate del ritorno di Jesse Spencer per il finale della stagione 10 di Chicago Fire? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine