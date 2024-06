Jocelyn Hudon ha ottenuto la promozione a presenza regolare nel cast della stagione 13 della serie Chicago Fire.

Lyla Novak, che ha debuttato nello show ad aprile, dovrebbe quindi sostituire Sylvie Brett, che si è sposata con Matt Casey, accanto a Violet Mikamim a bordo dell’Ambulanza 61.

Quando Novak era stata introdotta nella storia, Violet non era certa di come affrontare la situazione, reagendo in modo sospettoso. Dopo alcuni turni, tuttavia, si è deciso che Novak era adatta al lavoro. Nel passato del personaggio, tuttavia, potrebbe esserci qualcosa di complicato che potrebbe mettere a rischio la sua carriera.

Secondo alcune teorie, inoltre, Novak potrebbe avvicinarsi sentimentalmente a Jack Damon, il figlio di Benny Severide e fratellastro di Kelly.

L’attrice, in precedenza, aveva recitato in show come The Fall, The strain, The Irrational e Acapulco.

Che ne pensate della promozione di Jocelyn Hudon nel cast della stagione 13 di Chicago Fire? Cosa vi attendete dai prossimi episodi della serie targata NBC?

Fonte: ScreenRant