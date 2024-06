Nella dodicesima stagione di Chicago Fire si sono scoperti nuovi dettagli della famiglia di Stella Kidd e Andrea Newman, showrunner della serie, ha anticipato che in futuro, negli episodi della 13, si potrebbe chiarire qualche altro punto rimasto in sospeso.

L’autrice e produttrice, intervistata da TVLine, ha infatti ricordato che nella quinta stagione è stato svelato che i suoi genitori sono morti quando era molto giovane, ed è stata cresciuta dagli zii.

Newman ha aggiunto:

C’è decisamente qualcosa in più nella storia della sua famiglia che deve essere rivelato. State sintonizzati…

Il passato di Kidd potrebbe spiegare il motivo per cui è riluttante all’idea di avere dei figli insieme al marito Kelly Severide.

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli sul personaggio.

Che ne pensate? Cosa pensate si rivelerà nella stagione 13 di Chicago Fire sul passato di Stella Kidd?

Fonte: TVLine