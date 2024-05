Eamonn Walker dirà addio alla serie Chicago Fire dopo 12 stagioni in cui ha interpretato Wallace Boden.

NBC ha confermato la scelta dell’attore di uscire dal cast, ma il personaggio non verrà ucciso e in futuro l’attore potrebbe tornare come presenza ricorrente negli episodi.

I fan dovranno attendere il 22 maggio per scoprire cosa accadrà a Boden: nel season finale, intitolato Never Say Goodbye, si seguirà infatti il personaggio che si era concesso una pausa dal lavoro per questioni personali lasciando Severide (Taylor Kinney) al comando.

La sinossi della puntata spiega che Boden prenderà una decisione che avrà un impatto sulla corsa per diventare Vice Commissario. Una chiamata molto tesa farà emergere dei ricordi dolorosi in Carver (Jake Lockett) e Damon (Michael Bradway), mentre Mouch (Christian Stolte) è in difficoltà.

Boden, presente fin dal debutto della serie, è un mentore e amico, rispettato da tutti, e ha compiuto una scalata professionale guadagnandosi un’importante promozione nella decima stagione ed è ora in corsa per diventare Vice Commissario, nonostante Robinson (Laura Allen) pensi di essere più adatta di lui all’incarico. Se Boden ottenesse la promozione, Walker potrebbe essere meno presente sullo schermo.

Nella carriera di Eamonn Walker ci sono anche ruoli nella serie Oz, nel film tv Othello, nel medical drama E.R. e nel film Cadillac Screen.

