Taylor Kinney si prenderà un periodo di aspettativa dalla serie Chicago Fire, avendo chiesto, e ottenuto, una pausa dal lavoro ai produttori del progetto targato NBC.

L’attore ha il ruolo di Kelly Severide, uno dei vigili del fuoco protagonisti degli eventi al centro delle puntate, fin dal debutto dello show avvenuto nel 2012.

Il personaggio, recentemente, si è sposato con Stella Kid, interpretata da Miranda Rae Mayo, alla fine della decima stagione.

Una fonte di Deadline sostiene che Kinney abbia bisogno di un periodo di tempo distante dal set per un motivo personale e il cast e la troupe siano stati informati nella mattina di venerdì. Gli script delle prossime puntate, quasi sicuramente, dovranno quindi essere modificati.

Un portavoce dello show non ha commentato la notizia e, per ora, non è stato rivelato quanto tempo Taylor resterà distante dal set.

La situazione non sembra comunque essere un addio, ma solo un’assenza temporanea che non dovrebbe avere conseguenze a lungo termine sulla storia dei personaggi. Bisognerà comunque attendere per scoprire gli ulteriori sviluppi della situazione.

Che ne pensate della scelta di Taylor Kinney di prendersi una pausa dalla serie Chicago Fire?

Fonte: Deadline