Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dominic Rains ha annunciato di aver abbandonato il suo ruolo del chirurgo Crockett Marcel, entrato in scena nella stagione 5 della serie Chicago Med.

Il personaggio non ritornerà quindi nelle puntate della stagione 10, come anticipato dal season finale andato in onda il 22 maggio in cui il medico viene informato del fatto che un suo ex paziente è morto e il padre del ragazzo si è suicidato. La situazione ha fatto emergere la disperazione e il dolore di Crockett che ha poi rivelato a Maggie (Marlyne Barrett) che sapeva ciò che ha provato il padre perché anche lui ha perso una figlia e ha aggiunto che non si è mai concesso il tempo di affrontare il lutto.

Nella stagione 10 non ritorneranno nemmeno Diane Frolov e Andy Schneider, presenti nel cast fin dall’inizio.

Allen MacDonald sarà inoltre showrunner di Chicago Med, dopo aver lavorato a Shelter, l’adattamento di Prime Video del romanzo scritto da Harlan Coben.

Che ne pensate dell’addio di Dominic Rains dal cast della serie Chicago Med?

Fonte: TVLine