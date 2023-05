Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 8 di Chicago Med si è conclusa con un episodio in cui un altro membro del cast originale è uscito di scena.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler sullo show targato NBC.

Nel season finale Nick Gehlfuss ha detto addio alla serie in cui interpretava il Dottor Will Halstead fin dal primo episodio.

Nella puntata il personaggio ha ritrovato l’amore della sua vita, la dottoressa Natalie Manning, e se ne è quindi andato.

L’attore ha spiegato:

Questa annata era l’ultima del mio secondo contratto, quindi dovevo prendere una decisione riguardante il possibile rinnovo dell’accordo. Alcuni mesi fa ho preso quella decisione. Per me era importante far sapere a tutti il prima possibile cosa avevo deciso, in modo che gli sceneggiatori potessero ideare una storia e io avessi il tempo di compiere quella transizione allontanandomi da tutti questi legami creati in 8 anni. Si è trattato di una scelta difficile, ma sentivo che avevo potuto portare il Dottor Halston il più lontano possibile.

Dopo l’addio di Will, nel franchise di Chicago non ci sarà più nessun membro della famiglia Halstead: Jay, che era coinvolto in Chicago P.D., è uscito di scena dopo 10 stagioni.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’uscita di scena di un altro membro del cast originale di Chicago Med?

Fonte: Deadline