tornerà nel cast delladi, il medical drama targato NBC.L’attore ha debuttato nello show con la parte del Dottor Dean Acher nella sesta stagione, diventando poi una presenza regolare tra gli interpreti dello show in occasione della settima, con un accordo di solo un anno.

Nello show il medico è un grandioso chirurgo che non è però particolarmente amato dai colleghi del Gaffney Chicago Medical Center, pur non potendone ammettere l’enorme talento.

Archer ha avuto a che fare con la sparatoria in cui è stato coinvolto Choi (Brian Tee) nella sesta stagione, ed è famoso per la sua tendenza ad andare contro le regole pur di fare il proprio lavoro e avere un approccio complicato nell’avere a che fare con i suoi pazienti.

Nella settima stagione il medico, insieme a Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson), ha dato una seconda opportunità alla dottoressa Hannah Asher (Jessy Schram) che sta cercando di ricostruire la sua carriera dopo aver superato le sue dipendenze. Il personaggio di Weber, inoltre, spesso offre il suo punto di vista unico, situazione che alle volte lo mette in difficoltà con il Dottor Charles (Oliver Platt).

La serie Chicago Med è uno dei progetti prodotti da Dick Wolf per NBC.

Che ne pensate del ritorno di Steven Weber nel cast della stagione 8 di Chicago Med? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline