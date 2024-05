Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel finale della stagione 11 di Chicago PD si è assistito all’uscita di scena di Haley Upton, interpretata da Tracy Spiridakos.

L’attrice, intervistata da Deadline, ha lodato il lavoro compiuto dalla showrunner Gween Sigan sostenendo che quando le ha detto la sua idea per l’addio al suo personaggio è rimasta entusiasta. Tracy ha spiegato:

Amo che sia così diverso da quello che le abbiamo visto affrontare nel passato. Si tratta realmente per lei di un addio felice e lo amo assolutamente.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La showrunner ha rivelato che non ha mai avuto in programma di uccidere Upton, anche se gli spettatori potevano pensarlo, e insieme agli autori hanno valutato tutte le opzioni prima di decidere quale sarebbe stata la storia migliore, decidendo di mostrare la crescita e la trasformazione del personaggio.

Spiridakos ha spiegato che si era trattato di una scelta difficile quella di andarsene dalla serie perché ama quel gruppo di persone, i membri del cast e della troupe e i produttori, avendo collaborato con loro per sette anni e mezzo. L’attrice ha sottolineato:

Ero semplicemente cruiosa di cosa ci fosse oltre la serie e volevo cambiare un po’ le cose, ma è stata dura.

Upton esce quindi di scena decidendo di scoprire cosa potrebbe offrirle l’FBI, ma la sua interprete ha scherzato sostenendo che non sa se sia possibile apparirà negli altri show prodotti da Wolf Entertainment.

Nel season finale, inoltre, Voight (Jason Beghe) viene accoltellato dal serial killer a cui dava la caccia e sembra stia per morire. In quei momenti vede Alvin Olinsky (Elias Koteas), che era morto nell’ultimo episodio della quinta stagione venendo ucciso in prigione, e i due hanno una conversazione. L’idea dell’apparizione è stata di Beghe, che ci stava pensando da un po’. Quel momento della storia sembrava quindi il momento perfetto perché Voight è particolarmente vulnerabile in quei momenti e riesce a vedere il suo amico nel momento giusto in cui viene aiutato a svegliarsi e a dargli la forza per combattere, facendogli capire che non vuole morire.

Spiridakos ha quindi sottolineato che per lei è stato importante che Hayley capisse cosa voglia fare nella sua vita e prendesse una direzione completamente diversa da quelle del passato, anche se l’attrice ha ammesso che le sarebbe piaciuto fosse apparso nella storia anche Halstead (Jesse Lee Sopher).

L’interprete di Upton ha quindi confermato che sarebbe felice se ci fosse la possibilità di riapparire nello show, ribadendo che è grata nei confronti di tutti i fan che l’hanno accolta a braccia aperta nel franchise.

