Jason Beghe ha svelato che vorrebbe vedere nuovi membri nel team di protagonisti nella stagione 12 di Chicago PD.

L’interprete del sergente Hank Voight ha commentato la situazione dopo l’uscita di scena di personaggi come Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) e Hailey Upton (Tracy Spiridakos).

Beghe, intervistato da ScreenRant, ha ora spiegato:

Sì, lo spero. Ne ho parlato con gli autori e penso sarebbe bello.

L’attore ha aggiunto:

Ma, a questo punto, non posso garantire nulla. Ma sì, abbiamo bisogno di un po’ di persone.

Al termine dell’undicesima stagione sono rimasti solo sei personaggi principali al centro della trama, situazione che ha convinto il protagonista che sia necessario far entrare in scena delle new entry per mantenere interessanti le dinamiche mostrate sullo schermo.

Che ne pensate? Sperate, come Jason Beghe, che ci siano nuovi arrivi nel cast della stagione 12 di Chicago PD?

Fonte: ScreenRant