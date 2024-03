Chicago PD sta per perdere uno dei suoi membri più longevi. L’attrice Tracy Spiridakos (interprete di Hailey Hupton) lascerà infatti la serie al termine dell’undicesima stagione.

Parlando con TVInsider Jason Beghe (Hank Voight nella serie) ha parlato dell’abbandono di Spiridakos e di come questo impatterà sulla storia:

La mia citazione preferita personalmente, e che probabilmente applico a Voight, è quando qualcuno chiese a Picasso: “Come pianifichi un dipinto come Guernica?” E lui rispose: “Dipingo il quadro per scoprire come sarà.” Quindi voglio scoprire come influirà su Voight. Non voglio pianificarlo, dipenderà dalle circostanze, che al momento non sono certamente scritte nella pietra. Presumo che se ne andrà in buoni rapporti. Non credo che morirà o cose del genere. Spero di no. Certamente ho la speranza che tornerà.