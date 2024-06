Jason Beghe, interprete di Hank Voight, ha commentato la foto virale di Jon Seda con i suoi ex colleghi, parlando della possibilità di un ritorno di Antonio Dawson nella serie Chicago PD.

Il personaggio è uscito di scena nella stagione 6 e i fan da tempo sperano in un suo ritorno.

Beghe, intervistato da Screen Rant, ha spiegato:

Il contesto è stato che abbiamo avuto un party con il cast e ne stavo parlando con Jon, e volevamo ritrovarci. E ho detto: ‘Ehi, perché non vieni semplicemente al party del cast, vuoi venire con me?’. Questo era il significato della sua presenza, e apparentemente è finito ovunque. Non leggo i giornali, ma la gente ha detto che era ovunque, era diventata questa cosa enorme.

Jason ha aggiunto:

Ovviamente sarebbe meraviglioso riaverlo con noi. Lui è un attore fantastico e semplicemente un gentleman di classe, professionale, davvero un essere umano fantastico. Quindi sono d’accordo, ma non sono io a prendere quella decisione. Ma, se è interessato, sono certo che potremmo trovare lo spazio per un arco narrativo, se non volesse essere una presenza regolare. Ma sì, potremmo usare qualche nuova persona, chi lo sa, forse sarà Antonio che ritorna.

Seda era uscito dal cast di Chicago PD per unirsi a quello di Chicago Justice, serie di Dick Wolf cancellata dopo una sola stagione. Il personaggio è stato poi ritratto come dipendente dagli oppiacei, situazione che giustificava la sua assenza. Il fatto che Dawson non sia morto, tuttavia, continua ad alimentare le speranze dei fan di un possibile ritorno.

