Tracy Spiridakos dirà addio al ruolo di Hailey Upton nella serie Chicago PD durante la stagione 11.

Per ora NBC non ha rivelato il numero di episodi inediti in cui apparirà il personaggio, che ha debuttato nella quarta stagione ed è diventato una presenza regolare nella successiva. Attualmente Hailey è apparsa in 127 episodi e negli spinoff Chicago Med, Chicago Fire e FBI.

Nella decima stagione era invece stato Jesse Lee Soffer, che interpretava Jay Halstead, marito di Upton, a uscire di scena. Il giovane veniva mandato in missione in Bolivia, dove decideva di rimanere invece che tornare a casa dalla moglie.

Jesse, intervistato da Variety, aveva sottolineato che non escludeva un possibile ritorno sul set per chiudere la storia della coppia:

Mai dire mai. Sono così dispiaciuto per i fan che si chiedono ‘Tornerà? Cosa farà? Cosa accadrà tra lui e Hailey?’. Mi piace pensare – e spero che i fan lo pensino ugualmente – che sia solo in un’altra nazione ora, facendo quello che gli riesce meglio e rendendo il mondo un posto più sicuro. In una famiglia, alle volte, qualcuno si trasferisce, va all’università o altrove. Lo amo ancora. Amo ancora i fan. E voglio ancora bene a Halstead, sarà sempre nel mio sangue. Quello non cambierà mai.

La stagione 11 della serie, la cui lavorazione è stata posticipata dagli scioperi, non ha ancora una data di uscita sugli schermi americani.

Fonte: Deadline