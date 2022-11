Chloe Bennet pubblica una foto con una margherita, i fan speculano sul ritorno di Daisy nel MCU

In onda su FOX

Agents of S.H.I.E.L.D.

Dopo aver più volte negato di essere nel cast di Secret Invasion come Daisy, Chloe Bennet si è concentrata sui propri contenuti personali.

In una nuova foto su Instagram però, l’attrice ha messo delle margherite nelle proprie scarpe, scatenando le ipotesi dei fan. In inglese infatti Daisy vuol dire proprio margherita, e alcuni dei commenti sperano sia un annuncio sotto mentite spoglie del ritorno del personaggio di Agent of Shield nel Marvel Cinematic Universe.

Il cast di Agents of Shield era composto da Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Agent Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Henry Simmons (Agent Alphonso “Mack” MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena “Yo-Yo” Rodriguez), John Hannah (Holden Radcliffe), Adrianne Palicki (Bobbi Morse), Brett Dalton (Grant Ward), Luke Mitchell (Lincoln Campbell), e Nick Blood (Lance Hunter).

