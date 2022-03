farà parte del cast della serie, collaborando così con Tim Burton per raccontare la storia di Mercoledì Addams nel progetto targato Netflix.

L’attrice ha interpretato la giovane Addams nel film del 1990 diretto da Barry Sonenfeld. Jenna Ortega sarà invece Mercoledì nello show.

Per ora la produzione non ha svelato i ruoli del personaggio che Christina Ricci, che è già impegnata nelle riprese da alcune settimane, interpreterà nella serie di Tim Burton. Il sito Deadline sostiene però che sarà un nuovo personaggio e non la versione adulta di Mercoledì.

L’attrice sembra sia stata coinvolta nelle riprese dopo l’addio al progetto di Thora Birch.

La serie è stata scritta da Al Gough e Miles Millar e verrà diretta da Tim Burton. Al centro della trama degli episodi ci sarà Mercoledì Addams durante gli anni in cui frequenta la Nevermore Academy e affronta la vita da teenager. Nel cast dell’atteso show ci saranno anche Catherine Zeta Jones e Luis Guzman nei ruoli di Morticia e Gomez Addams, i genitori della giovane protagonista.

