L’attore britannico Christopher Eccleston, che in questi giorni abbiamo ritrovato nel cast di True Detective 4 nei panni del capitano di polizia Ted Corsaro, ha raccontato nel corso di un’intervista del vero e proprio “abuso di potere” esercitato su di lui da una nota attrice durante le riprese di una scena di sesso.

Christopher Eccleston ha raccontato all’Indipendent:

In passato ho girato una scena di sesso con un’attrice molto nota e importante – non Nicole Kidman, che è una persona davvero brillante – che ha insinuato, davanti alla troupe, che stessi cercando di palparla. Lo fece perché non le piacevo. Provo ancora una certa ira a riguardo e sono stato fortunato che questa cosa mi sia successa prima che venisse alla luce la faccenda di Harvey Weinstein, così non sono finito nei guai. Ma non mi sono mai sentito più tradito di così da un collega attore.