tornerà per la stagione 2 di, le cui riprese sono al momento in corso.

Il ritorno di Sawa come nuovo personaggio è la firma ricorrente del creatore di Chucky Don Mancini, che in precedenza ha riportato attori già morti in altri film di Chucky per interpretare personaggi completamente nuovi.

L’attore, nelle puntate precedenti, ha avuto il doppio ruolo dei fratelli gemelli Lucas e Logan Wheeler. Il primo personaggio era il padre di Jake, il protagonista, che viene ucciso durante il primo episodio proprio dalla bambola assassina. Logan è invece lo zio di Jake che si occupa del ragazzino dopo la morte del fratello e viene poi picchiato a morte da suo figlio Junior con una bambola Good Guy dopo che il ragazzino viene convinto che il padre abbia tradito la madre con Tiffany, situazione che ha spinto la donna a suicidarsi, nonostante fosse in realtà stata uccisa da uno dei giocattoli posseduti.

Altri membri del cast confermati per la serie includono, naturalmente, Brad Dourif nei panni della voce di Chucky e Jennifer Tilly, che appare sia come se stessa (posseduta dalla bambola Tiffany) sia come voce di Tiffany la bambola. Alex Vincent, che riprende il ruolo di Andy Barclay dai due film originali di Child’s Play e dalla prima stagione di Chucky, e Christine Elise, che ha interpretato Kyle in Child’s Play 2 e ancora una volta nella prima stagione della serie. Torneranno anche i membri del cast della prima stagione, inclusi Zackary Arthur nei panni di Jack Wheeler, Björgvin Arnarson nei panni di Devon Evans, Alyvia Alyn Lind come Lexy Cross e Barbara Alyn Woods nei panni del sindaco Michelle Cross.

