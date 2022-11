Dopo il finale della stagione 2 di Chucky, il creatore della saga horror Don Mancini, ha svelato che sarebbe interessato a realizzare dei crossover con altri franchise horror.

In un’intervista rilasciata a ComicBook, il filmmaker ha spiegato:

Avete probabilmente letto o sentito come abbia sempre voluto realizzare un crossover Freddy vs Chucky. Penso che sarebbe davvero divertente. Ma ora che stiamo andando bene in questo mezzo diverso tra le fila della Universal, ci sono altri mostri di proprietà dello studio che in teoria potrebbero essere a nostra disposizione. Quindi è qualcosa di cui parliamo. Lo dirò in questo modo… Non ne parlerò molto, ma state sintonizzati. Si tratta di qualcosa che interessa anche me.

Tra i personaggi horror di proprietà di Universal ci sono marchi iconici come Dracula, Frankenstein, l’Uomo Invisibile e la Mummia, senza dimenticare altri personaggi come King Kong. Lo studio ha inoltre il controllo su franchise come The Purge, Insidious e Happy Death Day, progetti che potrebbero quindi essere utilizzati per dare vita a un crossover horror originale e sorprendente.

La seconda stagione di Chucky ha debuttato il 5 ottobre su SYFY e USA Network.

Nel cast ci sono anche Alyn Woods, Alex Vincent, Christine Elise, Jennifer Tilly e Brad Dourif che dà la voce a Chucky. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Devon Sawa nel ruolo di un prete, Lara Jean Chorosteki, e Joe Pantoliano con un cameo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate? Con quale saga horror vorreste avvenisse un crossover di Chucky?

Fonte: ComicBook