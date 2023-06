Nella giornata di ieri il team di Sanrio ha annunciato un nuovo anime incentrato su Cinnamoroll.

La serie si intitolerà “I. Cinnamoroll” (Io. Cinnamoroll) con il primo episodio in arrivo questo ottobre. La breve serie andrà in onda esclusivamente su YouTube.

La serie tv promette di raccontare una storia ipotetica sul cucciolo di Sanrio. Una mattina l’adorabile creatura bianca è caduta dal cielo ed è stata scoperta da un impiegato del Cafe Cinnamon. Questo breve anime esplorerà cosa sarebbe successo a Cinnamoroll se non fosse stato trovato dal barista e avesse vissuto una vita diversa. Puoi immaginare che le cose sarebbero andate diversamente per l’amata mascotte senza il suo amico, ma come per qualsiasi compagno di Hello Kitty, il loro futuro sarà sempre positivo.

