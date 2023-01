Aggretsuko: la sinossi e il trailer della stagione 5, l’ultima

Il 16 febbraio arriverà sugli schermi di Netlix la stagione 5 della serie Aggretsuko, l’ultima che sarà prodotta, e online sono stati condivisi il trailer e la sinossi ufficiale delle ultime puntate.

Al centro della trama ci sarà Retsuko, che lavora in un ufficio e affronta le sue frustrazioni – causate dal suo capo, dai colleghi e dal mondo – con la musica death metal.

In questa stagione, dopo che Haida lascia il suo lavoro, è mandato via dal suo appartamento di proprietà dei genitori e inizia a vivere in un internet café. Lì incontra Shikabane, qualcuno che sembra aver rinunciato a tutto.

Retsuko decide di vivere con Haida per salvarlo. Poi, un uomo sospetto che sostiene di essere un membro di Diet, arriva a reclutare Retsuko…

Nonostante la fine della serie, Sanrio ha assicurato che il personaggio potrebbe continuare ad apparire in vari progetti e il merchandise continuerà a essere prodotto.

Nelle stagioni precedenti, Retsuko era in difficoltà anche a causa della ricerca dell’amore e di un significato per la sua vita.

Una costante della sua quotidianità erano invece le sessioni al karaoke dove dava spazio a tutta la sua rabbia grazie ai brani death metal.

