La stagione 2 di Citadel, secondo quanto riportato da Variety, sembra arriverà sugli schermi di Prime Video solo negli ultimi mesi del 2024, o all’inizio del 2025, a causa dei ritardi legati allo sciopero degli sceneggiatori.

Lo stop a tutte le attività degli autori è iniziato a maggio e la situazione è ancora piuttosto complicata, considerando che anche il sindacato degli attori potrebbe iniziare a breve a fermare la propria attività.

Nell’attesa della seconda stagione, sugli schermi di Prime Video dovrebbe arrivare lo spinoff italiano con star Matilda de Angelis.

Citadel, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas e con Stanley Tucci e Lesley Manville, è il debutto di un epocale franchise globale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente, e vede protagonisti i migliori interpreti, costituendo un franchise globale peculiare. Le serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

