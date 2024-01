Claire Foy ha interpretato Elisabetta II nella serie The Crown e l’attrice ha spiegato che la sua lotta per l’equo compenso ha aiutato le sue colleghe.

L’attrice, nonostante fosse la protagonista dello show, durante la realizzazione della prima stagione era stata pagata meno di Matt Smith, che aveva il ruolo del Principe Filippo.

Left Bank Pictures, quando era stata svelata la situazione, aveva dichiarato che la differenza nella cifra era legata al fatto che l’attore fosse più popolare rispetto alla collega. Claire, che ha vinto un Golden Globe e due Emmy per la sua interpretazione, aveva quindi criticato le differenze di salario con cui devono fare i conti le donne.

Foy, intervistata da The Times, ha ora svelato che la sua lotta ha aiutato le colleghe:

La differenza è che, essendo una donna che lavora come attrice, ti viene detto che otterrai la parità. Ho avuto delle persone vhe sono venute da me e mi hanno detto che sono riuscite ad avere un compenso equo grazie a quello che mi è successo. Il settore continuerà sempre a cercare di risparmiare il più possibile, ma la loro possibilità di non svelare nulla è ora scomparsa.

L’attrice ha inoltre raccontato che le scene che ha preferito durante la realizzazione di The Crown sono quelle con al centro la Regina e suo marito, inventate dallo showrunner Peter Morgan. Claire Foy ha ricordato:

Stai cercando costantemente di trovare i personaggi e alla fine ci riesci, reagisci improvvisamente pensando: ‘Ora sono a mio agio nei suoi panni’. Stavamo cercando di capire cosa stava accadendo dietro le porte chiuse. Quelli erano i momenti che io e Matt abbiamo sempre apprezzato di più, le scene in cui la sera andavano a dormire.

