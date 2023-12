Imelda Staunton è sicura che una stagione 7 di The Crown non verrà realizzata e che Peter Morgan si sposterà su altro.

Intervistata da RadioTimes.com, Imelda Staunton è stata categorica su una realizzazione della stagione 7 di The Crown:

Non penso che Peter la farà. Penso che dovresti tenerlo fermo e legarlo, per farlo. Ha a che fare con la famiglia reale da oltre 20 anni, credo. Penso che andrà sicuramente avanti con qualcos’altro. Penso anche che gli abbia dedicato così tanti anni della sua vita esaminandolo in molti modi, in modo drammatico, fantasioso, sperimentale. Ha messo la testa oltre il parapetto e ha corso dei rischi. E ha fornito al dramma una tale integrità che, penso, sia ora di lasciarlo stare. Ha fatto più che abbastanza.