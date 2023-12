La recensione della stagione finale della serie The Crown, disponibile su Netflix

Al suo debutto sugli schermi di Netflix, la serie britannica The Crown aveva convinto e conquistato il pubblico e la critica con il suo approccio agli eventi con al centro la famiglia reale all’insegna dell’attenzione per i dettagli nella ricostruzione storica e della sensibilità nei confronti della vita della sovrana, salita al trono ancora ventenne e alle prese con il peso della corona.

Le prime due stagioni con star Claire Foy nel ruolo di Elisabetta II erano riuscite a raggiungere un alto livello tecnico e artistico e, nonostante fosse un progetto di finzione, erano riuscite a catturare quella che molte persone, e royal reporter, consideravano l’essenza della monarchia.

Con lo scorrere del tempo, tuttavia, Peter Morgan e il suo team sembrano essersi allontanati da quelle caratteristiche vincenti per avvicinarsi, fin troppo pericolosamente, a rappresentazioni in stile tabloid e soap op...