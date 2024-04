Clark Gregg è tornato a parlare della possibilità di riprendere il ruolo dell’Agente Coulson in uno dei prossimi progetti del MCU, dopo le ipotesi dei fan legati a una sua possibile apparizione in Avengers: Secret Wars.

L’attore è stato a lungo protagonista di Agents of SHIELD e, durante un episodio del podcast Love in the Time of Hydra, ha commentato il suo coinvolgimento nei progetti targati Marvel.

Gregg ha infatti ricordato:

Coulson non è morto in ogni linea temporale! Se siamo in un scenario legato al multiverso in varie dimensioni temporali in cui non ci sei. La situazione è ‘Non lo so, ci sono così tanti multiversi qui…’.

Clark ha quindi aggiunto:

Le persone sono davvero sconvolte sul fatto che alcune cose siano, oppure no, canoniche, e amo che Kevin Feige sia come il mago di Oz.

La star della Marvel ha inoltre sottolineato che ama l’entusiasmo e l’interesse dei fan che sperano in un suo ritorno in Secret Wars o in un altro progetto della prossima fase del MCU:

Adoro che ci sia un legame con Coulson, penso, perché è stata una parte così legata all’inizio della saga e in un certo senso il volto umano di quel mondo.

Nel tempo i fan del personaggio sono aumentati progressivamente e questo lo spinge ad apprezzare il decennio trascorso nell’interpretare l’agente.

Che ne pensate? Sperate di rivedere l’agente Coulson interpretato da Clark Gregg nel MCU?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità su Agents of SHIELD nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Love in the Time of Hydra

Approfondimenti sui Marvel Studios