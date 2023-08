In onda su FOX

Agents of S.H.I.E.L.D.

Il cast di Agents of SHIELD è stato al centro di una reunion durante un picchetto organizzato per lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Ming-Na Wen, interprete nello show Marvel di Melinda May, ha infatti condiviso le foto che la ritraggono insieme a Clark Gregg (Phil Coulson), Brett Dalton (Grant Ward) e Briana Venskus (Piper), insieme ad alcuni sceneggiatori.

Gli showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancheron hanno partecipato alle proteste, ma non sono stati ritratti negli scatti.

Wen ha scritto online: “Ciao, famiglia di agenti”.

Gregg, nelle sue stories Instagram, aveva invece aggiunto: “Una giornata grandiosa con vecchi amici”.

Tra i tag usati dall’attore c’è anche #Philinda, il soprannome dato alla coppia composta da Coulson e May dai fan che speravano i due avessero un lieto fine.

Craig Titley, sceneggiatore e produttore della serie Agents of SHIELD, ha inoltre pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme a Gregg, accompagnata dalla frase ‘Un accordo equo è un luogo magico’. L’autore indossava inoltre una t-shirt con scritto ‘Fate visita a Tahiti’ e teneva in mano un cartello con scritto Agents of STRIKE.

Che ne pensate della reunion di Agents of SHIELD avvenuta in occasione dello sciopero degli attori?

Potete trovare tutte le curiosità, le recensioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

Approfondimenti sui Marvel Studios

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti