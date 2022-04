Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Elite scalza dalla vetta Bridgerton.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo Elite, la serie spagnola di successo che con gli episodi della quinta stagione è riuscita a scalzare dalla vetta niente di meno che la serie dei record Bridgerton, ancora però al comando del mondo con un punteggio estremamente positivo per essere alla sua terza settimana di sfruttamento. Vi segnaliamo che la la settimana scorsa, Bridgerton è stata vista per un totale di 251,740,000 di ore: record assoluto. Mercoledì prossimo, comunque, capiremo quali saranno i numeri dei primi giorni di Elite che probabilmente non deluderanno. Terzo posto per The In Between – Non ti perderò, il film originale Netflix con Joey King e Kyle Allen che racconta di un’adolescente con il cuore infranto che dopo aver perso l’amore della sua vita in un tragico incidente, si convince che lui le stia inviando dei segnali dall’aldilà. Quarto posto per Furioza, il film d’azione polacco originale Netflix. Quinta posizione per Blitz, il film del 2013 con Jason Statham ovvero l’ennesima riprova di quanto sia una star di richiamo sulla piattaforma. Sesto posto per Fantasy Island, l’horror della Blumhouse con Michael Peña e Lucy Hale. Quest’ultima la ritroviamo anche al settimo posto con Pretty Little Liars che la settimana scorsa era ancora in seconda posizione. Chiudono Inventing Anna, La Famiglia Addams e La Rapina Perfetta, sempre con Jason Statham.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Elite Bridgerton The In Between – Non ti perderò Furioza Blitz Fantasy Island Pretty Little Liars Inventing Anna La famiglia Addams La Rapina Perfetta

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

L’Ultimatum: o mi sposi o te ne vai Bridgerton Queen of the South Better Call Saul Four Brothers Elite Shrek Forever After Inventing Anna Cocomelon Is it Cake? Dolci impossibili

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 aprile 2022:

