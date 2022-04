Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Continua incontrastato il dominio di

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo per la seconda settimana consecutiva Bridgerton, la serie Netflix che è tornata lo scorso venerdì 25 marzo con gli episodi inediti della seconda stagione. Come avevamo ipotizzato domenica scorsa, la serie targata Shondaland oltre ad aver sbaragliato la concorrenza ha inoltre battuto nuovi importantissimi record. Infatti, nei primi tre giorni di sfruttamento è stata vista per un totale di 193,020,000 ore. Sarà interessante capire quali saranno i numeri che diffonderà Netflix mercoledì prossimo quando verranno presi in esame 7 giorni di sfruttamento. Continua la Pretty Little Liars mania nel nostro paese: la serie è infatti stabile in seconda posizione. La Famiglia Addams è il film più visto delle ultime 24 ore su Netflix Italia e si posiziona al terzo posto (il classico titolo per le famiglie che ottiene sempre ottimi dati nel weekend). Quarto posto per il film Sempre più bello, mentre resiste al quinto posto un’altra creatura di Shonda Rhimes Inventing Anna, ennesimo titolo di successo della nota produttrice e showrunner. Sesto posto per The Adam Project, settimo per La Regina del Sud. In ottava posizione debutta Nella Bolla, il nuovissimo film originale Netflix che nonostante abbia un cast stellare ha fallito nel conquistare la critica e il pubblico. Infatti anche negli Usa il film ha debuttato solo quinto e il punteggio totale delle ultime 24 ore non è tra i più alti; ne sapremo di più mercoledì. Chiudono il film originale Netflix norvegese Battle Freestyle e In buone mani.

LEGGI: Vampire in the Garden: trailer e poster della serie animata di Netflix

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Bridgerton Pretty Little Liars La famiglia Addams Sempre più bello Inventing Anna The Adam Project La regina del sud Nella Bolla Battle Fresstyle In buone mani

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Bridgerton The Blind Side Shrek: Forever After Is it Cake? Dolci impossibili Nella Bolla Heartland Get Organized With the Home Edit Cocomelon Inventing Anna Blade Trinity

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 aprile 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 aprile 2022:

La settimana scorsa: Netflix: Bridgerton conquista il mondo, nuovi record in arrivo?