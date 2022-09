Cobra Kai 5: Ralph Macchio parla dello scontro finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il protagonista Ralph Macchio e il produttore esecutivo Josh Heald, hanno parlato del finale della stagione 5 di Cobra Kai. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

L’episodio finale vede Danny LaRusso sconfiggere Terry Silver con il calcio della gru, mossa che non era riuscito a eseguire in Karate Kid II, venendo preso in giro dallo stesso Silver nel sequel. Josh Heald ha commentato che era l’unica scelta per concludere la battaglia:

Abbiamo tenuto con la massima considerazione il calcio della gru. È la fine di The Karate Kid. È un insegnamento diretto del signor Miyagi che Daniel si è impegnato a imparare e allenarsi.

È stata una mossa che è stata in giro, ma Daniel non l’ha utilizzata in nessuno dei suoi combattimenti nella serie fino ad ora. Mentre stavamo mettendo insieme questo scontro finale, quale mossa migliore per distruggere il Cobra Kai di Silver in questo momento che utilizzare i primi insegnamenti di Daniel? È stato così incredibile assistere dal vivo sul set davanti alla telecamera, guardare Ralph muovere davvero tutto il suo corpo e tutta la gamba, e alzarlo così in alto. Sa quale momento iconico rappresenta. Vuoi che sia perfetto e siamo così contenti di come è andata a finire.

Macchio ha aggiunto:

Sono entusiasta nel vedere come reagiranno i fan alla battaglia

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

