Nella stagione 5 di Cobra Kai il protagonista Ralph Macchio, interprete di Daniel LaRusso, usa nuovamente il calcio della gru, mossa resa famosa dai film di Karate Kid.

A insegnarlo è stato Mr. Miyagi (Pat Morita) durante gli eventi raccontati nel film del 1984. Daniel lo usa di nuovo negli episodi della serie Netflix durante un confronto con Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Macchio, intervistato da Deadline, ha raccontato:

C’è voluto un po’ più di lavoro per poter staccarmi dal terreno così velocemente, non si è nemmeno lontanamente flessibili rispetto a come si era 38 anni fa. Ma ero determinato e nessuna controfigura l’avrebbe fatto al mio posto, quindi siamo riusciti ad avere quell’elevazione.

Il calcio della gru è stato utilizzato per la prima volta nel film durante lo scontro tra Daniel e Johnny. In Cobra Kai il protagonista lo usa dopo che Terry sostiene che chiuderà il suo Miyagi-Do.

Per ora non è stato svelato se Terry tornerà nella sesta stagione, l’ultima della serie, anche se l’uso della mossa sembra un modo praticamente perfetto per concludere la storia del personaggio all’interno della serie.

Che ne pensate? Avete apprezzato l’uso della mossa del calcio della gru nella stagione 5 di Cobra Kai?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nellla nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili