Josh Heald, uno degli showrunner di Cobra Kai, ha parlato di un possibile cameo di Hilary Swank nella stagione 6.

In una recente intervista, Josh Heald è tornato sull’argomento, parlando di una possibile presenza di Hilary Swank nella stagione 6 di Cobra Kai:

Quando si tratta di Hilary Swank, non posso dirvi nulla. Seguiamo le regole degli anni ’80: vogliamo che vi sorprendiate da chi potreste vedere nella serie e da chi invece non vedrete nella serie. Devo dire che, come penso in ogni stagione, ci sono volti che ritornano nella sesta stagione del franchise che non erano mai stati nello show prima. Non dirò chi, ma questo dovrebbe farvi speculare abbastanza.