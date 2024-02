Fra i personaggi del “Miyagiverse” riportati in scena da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg in Cobra Kai manca, sostanzialmente, solo Hilary Swank con la sua Julie Pierce, il personaggio che ha interpretato in The Next Karate Kid o, se preferite, Karate Kid 4.

In una nuova intervista concessa a Collider, Hilary Swank sembra essere dubbiosa circa un suo coinvolgimento nella sesta stagione di Cobra Kai le cui riprese sono partite di recente.

Interpellata sulla questione, l’attrice due volte premio Oscar ha anche aggiunto, divertita, che ormai le domande circa la sua eventuale apparizione nella serie TV Netflix superano quelle sull’esperienza professionale e artistica avuta con Clint Eastwood per Million Dollar Baby:

Non credo che ci sarò, sfortunatamente. Lo so. Ormai è diventata la domanda numero uno che mi fanno in questo momento. La maggior parte delle persone di solito mi chiede “Com’è lavorare con Clint Eastwood?”, ma penso che ormai “Sarai in Cobra Kai?” ha quasi superato quella domanda.

Va detto che lo scorso dicembre gli sceneggiatori della serie si erano dimostrati alquanto possibilisti affermando che “Chiunque di Miyagi-verse potrebbe apparire nell’ultima stagione”. Quindi mai dire mai come si suol dire.

Cosa ne pensate? Vorreste Hilary Swank nella stagione 6 di Cobra Kai? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Collider via ComicBook

I film e le serie imperdibili