Arriva grazie a Entertainment Weekly una clip da Cobra Kai 6 in cui possiamo vedere Mike Barnes (Sean Kanan) intento ad allenare in maniera molto dura – o meglio, a preparare all’imminente allenamento – allievi e allieve del Miyagi-Do e dell’Eagle Fang in vista delle sfide che dovranno affrontare al torneo Sekai Taikai.

Nella quinta stagione di Cobra Kai, avevamo lasciato l’ex allievo di Terry Silver (Thomas Ian Griffith) in Karate Kid 3 Mike Barnes intento a rubare un Rembrandt proprio al suo ex sensei dopo che questi aveva fatto incendiare il suo negozio di mobili.

Ora, Barnes sta aiutando Daniel LaRusso e Johnny Lawrence a capire quali allievi combatteranno per il loro dojo ancora senza nome al prestigioso torneo Sekai Taikai.

Mike Barnes e un allenamento che è un vero e proprio battesimo del fuoco

Spiega Kenan:

Johnny e Daniel sono entrambi in disaccordo su come chiamare il dojo e su chi dovrebbe rappresentarlo. Daniel pensa che abbiano bisogno di qualcuno che sia ostensibilmente imparziale. La grande rivelazione è che Mike Barnes è stato coinvolto nella cosa.

La star di Beautiful racconta che, dopo la quinta stagione, è rimasto in contatto con i produttori esecutivi Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg.

Continuavano a dire: “Stiamo lavorando al nuovo script. Ci piacerebbe rivedere Barnes”. Così, quando facevo interviste e cose del genere, continuavo a dire: “Chi meglio di Mike Barnes, che è stato un campione nazionale, potrebbe allenare questi ragazzi?”. Stavo facendo del mio meglio per piantare il seme, e alla fine ha dato i suoi frutti.

Una buona notizia per i fan, ma non tanto per gli allievi e le allieve del Miyagi-Do/Eagle Fang:

Barnes rende subito molto chiaro che questo sarà un battesimo del fuoco per chiunque sia abbastanza forte da superare i test che lui organizza. Ha alcune idee fuori dagli schemi.

Potete vedere la clip su Entertainment Weekly o, da YouTube, qua sotto:

