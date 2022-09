Cobra Kai: Hilary Swank devia le domande su una sua futura apparizione nella serie

Purtroppo nella stagione 5 di Cobra kai non ha trovato spazio il ritorno di Julie Pierce, il personaggio interpretato da Hilary Swank in The Next Karate Kid.

Durante la promozione della sua nuova serie per ABC, Alaska Daily, all’attrice è stato chiesto di un potenziale cameo in Cobra Kai. La Swank ha deviato la domanda con una risata, lasciando tutto nel dubbio su una sua futura apparizione nella serie tv:

Mi è stato detto che oggi si parlerà solo di Alaska Daily, quindi immagino che la domanda sia per un’altra volta

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

