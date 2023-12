L’acclamato spin-off di Karate Kid, Cobra Kai, si prepara a dire addio ai suoi fedelissimi fan con la sesta e ultima stagione in arrivo prossimamente su Netflix. Una notizia che sicuramente lascerà i fan di Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e dei loro instancabili studenti di karate con un pizzico di malinconia. Tuttavia, c’è un lato positivo, almeno a detta dei suoi creatori, e anche di qualche fan: la serie non si protrarrà oltre il necessario.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il co-creatore Josh Heald ha spiegato che lui e i co-showrunner Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg vogliono dare una conclusione alla storia in modo coerente con la loro visione.

Heald ha infatti dichiarato che: “Tra la quinta e la sesta stagione, ci siamo rivolti a Netflix dicendo, ‘Siamo pronti a portare questa avventura a una conclusione.’ Gli abbiamo presentato la storia che volevamo raccontare, e loro hanno sostenuto la nostra decisione,” ha dichiarato Heald. “La relazione con Sony e Netflix è sempre stata positiva. Tutti capiscono l’importanza di non prolungare eccessivamente la permanenza di una serie. Intendiamo continuare la nostra collaborazione con questo franchise, lasciando aperta la possibilità di esplorare ulteriori sviluppi narrativi che emergeranno nel corso della sesta stagione. Riteniamo che ci sia valore nel non esaurire completamente il potenziale della serie.”

Heald ha inoltre ammesso che nella stagione finale si concluderanno importanti storyline, alcune delle quali in modo drammatico.

Allo stesso tempo, i fan che non sono ancora pronti a dire addio al franchise possono stare tranquilli sapendo che Ralph Macchio tornerà per almeno un altro film ambientato in questo universo.

Il franchise proseguirà al cinema

Come molti di voi avranno letto, Ralph Macchio e Jackie Chan hanno già firmato per recitare in un nuovo film, diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber. Al momento, i registi stanno cercando in tutto il mondo un giovane attore che interpreti il prossimo grande campione di karate e l’obiettivo è quello di scegliere un attore cinese o di razza mista cinese.

Non si sa se altri personaggi iconici di Karate Kid entreranno a far parte di questo nuovo progetto. Molti fan vorrebbero senza dubbio vedere William Zabka riprendere il suo ruolo iconico. Nonostante il futuro resti avvolto nel mistero, una cosa è certa: il franchise non si fermerà qui.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

