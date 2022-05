La musica dirisuonerà neldi Los Angeles per undi una sola notte.

Leo Birenberg e Zach Robinson, compositori per il successo di Netflix, celebreranno il concerto a pagamento “Enter the Dojo: The Music of Cobra Kai Live“, il prossimo 23 giugno. I compositori descrivono il tutto come uno spettacolo che i fan non dimenticheranno mai.

Birenberg e Robinson sono stati i compositori di ogni stagione della serie Netflix, inclusa la prossima, con una musicalità che mescola l’heavy metal con i suoni synthwave degli anni ’80 in una miscela di rock orchestrale. Il concerto includerà anche un’esibizione speciale di Staying Alive e del compositore di Rocky IV Vince DiCola e della sua band, mentre Becca Schack sarà la DJ house. I biglietti per l’evento saranno in vendita da venerdì 6 maggio alle 10:00 PT sul sito web del Troubadour.

Tutte le stagioni di Cobra Kai sono disponibili su Netflix.

L’uscita della stagione 5 di Cobra Kai è prevista per quest’anno ma ancora non si ha una data precisa, non appena avremo ulteriori novità vi aggiorneremo sulle nostre pagine.

Fonte: Comic Book