L’attrice, che nella serie interpreta Samantha Larusso, si è lasciata andare ai ricordi sul set dell’episodio del ballo, pubblicando tante nuove foto coi suoi co-protagonisti. Oltre alle foto con Xolo Mariduena. Mary ha pubblicato anche un video in cui Peyton List e Tanner Buchanan provano la sensuale coreografia vista nell’episodio.

Trovate tutto nel post di Instagram di Mary Mouser, che potete raggiungere qui sotto:

La stagione del ballo scolastico mi fa mancare ancora di più la mia famiglia di Cobra Kai!

(P.s.: Sam non ha mai tasche quindi devo chiedere ai miei amici di tenermi il cellulare… ovviamente devo trovare un nuovo modo perché non riesco mai a tenerli fuori dalle mie riprese)

Tutte le stagioni di Cobra Kai sono disponibili su Netflix.

L’uscita della stagione 5 di Cobra Kai è prevista per quest’anno ma ancora non si ha una data precisa, non appena avremo ulteriori novità vi aggiorneremo sulle nostre pagine.

