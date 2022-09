Cobra Kai: tutti i personaggi che sono tornati per la stagione 5

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 5 di Cobra Kai è disponibile da oggi su Netflix e ha segnato il ritorno di diversi personaggi del franchise, tra cui la presenza fissa di Chozen, ex antagonista di Karate Kid II ora alleato di Danny. Questo articolo contiene spoiler su tutti i ritorni presenti nelle dieci puntate delle avventure di Johnny Lawrence e Danny LaRusso.

Promosso a presenza regolare dopo i camei delle passate stagioni, il ritorno più importante è quello di Yuji Okomoto nei panni di Chozen. Sicuramente tra i protagonisti del nuovo gruppo di episodi.

Cobra Kai. Yuji Okumoto as Chozen Toguchi in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2022

Anticipato dalla campagna marketing della nuova stagione, Sean Kanan torna come Mike Barnes, uno dei sottoposti di Terry Silver in Karate Kid III. Solo che ha messo la testa a posto, e non si batterebbe mai con Danny LaRusso ora che è un uomo di successo nel settore dell’edilizia. Peccato che Silver decida di dare fuoco al suo intero store causandone la furia cieca.

Cobra Kai. Sean Kanan as Mike Barnes in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2022

Dopo aver tradito Kreese ed essere rimasto in ospedale per mesi, torna anche Raymond Pastinaca, sempre interpretato da Paul Walter Hauser. L’uomo ha capito i propri errori e si rivelerà fondamentale per l’atto finale della stagione 5.

Cobra Kai. (L to R) Paul Walter Hauser as Raymond, Thomas Ian Griffith as Terry Silver in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2022

Infine, la vera è propria sorpresa di questa stagione: il ritorno di Robyn Lively come Jessica Andrews. In questa stagione viene svelato che Amanda (la moglie di Danny) è la cugina di Jessica, ed è proprio quest’ultima ad averli presentati. Per chi non se lo ricordasse, Jessica è la protagonista femminile di Karate Kid III, e nella serie sarà fondamentale per far capire ad Amanda la pericolosità di Silver.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

Quale ritorno dei personaggi avete gradito di più nella stagione 5 di Cobra Kai? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.