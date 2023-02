Cobra Kai: secondo Peyton List la stagione 5 è stata la più difficile per Tory

Secondo Peyton List, la stagione 5 di Cobra Kai è stata la più difficile per Tory, il suo personaggio.

In una recente intervista con PureWow, l’attrice ha parlato della stagione passata, definendola la più difficile per Tory:

La trama di Tory e Silver si è conclusa e ora tutto è in qualche modo allo scoperto, quindi non deve portare tutti questi pesi diversi, oltre a prendersi cura di sua madre, suo fratello e tutto il resto. Questa è stata solo la stagione più stressante per Tory. Penso che sia dovuta crescere molto velocemente, molto rapidamente.