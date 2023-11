La stagione 6 di Cobra Kai sarà l’ultima ma gli showrunner non escludono eventuali spin-off ambientati nel Miyagi-Verse.

Durante una recente intervista con Collider, a Josh Heald è stato chiesto del futuro del franchise oltre la stagione 6, e lo showrunner di Cobra Kai ha confermato che non chiuderanno mai completamente le strade dei personaggi di Cobra Kai:

Non daremo mai una conclusione effettiva ai personaggi. Amiamo lavorare nell’universo di Cobra Kai, quindi c’è sempre il potenziale per rivisitare quel mondo. Stiamo sicuramente pensando ad altre idee per l’universo di Miyagi, ed è solo questione di tempo prima di capire esattamente in quale direzione stiamo andando.

Andremo avanti. […] Siamo davvero entusiasti della stagione 6 di Cobra Kai. Usciremo con il botto e sarà un’esperienza straordinaria per i fan del franchise.