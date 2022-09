Cobra Kai: la stagione 6 potrebbe arrivare più tardi del previsto

Il rinnovo per la stagione 6 di Cobra Kai non è ancora stato annunciato e potrebbe volerci più tempo del dovuto.

Durante una recente intervista, il creatore della serie Jon Hurwitz ha confermato che il rinnovo non è ancora stato annunciato, e che ci sarà da aspettare per gli altri progetti degli sceneggiatori al momento in corso:

Stiamo ancora lavorando a tutto questo con Sony e Netflix e non abbiamo ancora un annuncio ufficiale per la stagione 6. Quello che possiamo dire è che pensiamo costantemente a questi personaggi. Stiamo lavorando a Obliterated in questo momento per Sony e Netflix. Siamo nel nostro secondo mese di produzione, e penso che lascerà a bocca aperta il pubblico. Ma speriamo che ci sarà ancora Cobra Kai all’orizzonte. Potenzialmente potrebbe esserci un po’ più d’aspettare, solo perché stiamo lavorando a quell’altra serie, ma non sarà troppo tempo, supponendo che tutto vada come ci aspettiamo.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

State aspettando la stagione 6 di Cobra Kai? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline