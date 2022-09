Cobra Kai: Tanner “Robby” Buchanan è l’attore che durante le riprese esce più volte dal ruolo

Robby è sicuramente tra i personaggi più rigidi e ligi al dovere di Cobra Kai, ma il suo interprete Tanner Buchanan ne è invece l’esatto opposto.

In una recente intervista con Seventeen, Mary Mouser ha ammesso che i due che escono più spesso dal ruolo durante le riprese sono lei e Tanner Buchanan, l’attore che interpreta Robby:

Non è qui per rispondere, ma è decisamente Tanner. Il secondo invece potrei essere io, ma mi sento come se potessi rimettermi in ordine. Mi vengono in mente diverse volte in cui, ad esempio, un insetto mi vola vicino e io in preda al panico corro fuori dall’inquadratura.